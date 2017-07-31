تضاعف أعداد السياح الروس إلى دبي في النصف الأول

أعلنت دائرة السياحة في دبي أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا الإمارة قد ارتفع 11% خلال النصف الأول من العام، ليتجاوز 8 ملايين سائح.

وبقيت الهند أكبر سوق منفردة للإمارة، حيث ارتفع عدد السائحين الهنود بـ21% ليتجاوز المليون سائح، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الزائرين الهنود المليون شخص في ستة أشهر.

كما زادت أعداد السياح الصينيين والروس بقوة، منذ بدأت الإمارات منح تأشيرات لدى الوصول لمواطني الدولتين.

حيث ارتفعت أعداد الزوار الصينين بـ55% إلى 413 ألف سائح، فيما ارتفع عدد السائحين الروس بـ97% إلى 233 ألف سائح.