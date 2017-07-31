نمو خسائر الخطوط الجوية الأردنية النصفية 69%

قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إن خسائرها زادت 69% خلال النصف الأول من العام الجاري، ملقية باللوم في ذلك على ارتفاع أسعار النفط وهبوط حاد في أسعار تذاكر الطيران في ظل مواجهتها منافسة من شركات للطيران الاقتصادي في منطقة الخليج.

وتشهد الخطوط الجوية الأردنية حاليا إعادة هيكلة قامت خلالها بوقف تسيير رحلات على خطوط غير مجدية اقتصاديا، وخفض النفقات والتخلص تدريجيا من طائرات عفا عليها الزمن. وأدت الاضطرابات في المنطقة إلى إغلاق بعض الطرق المربحة السابقة مثل دمشق.

وقال ستيفان بيشلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الأردنية، إن هناك حاجة لمزيد من العمل مع إعلان الشركة خسائر صافية بلغت 26.3 مليون دينار، ما يعادل 37 مليون دولار في زيادة عن خسائرها في النصف الأول من العام الماضي التي بلغت 15.5 مليون دينار.

وتراجعت العائدات في أول ستة أشهر من العام الجاري إلى 284 مليون دينار مقابل 287 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي على الرغم من زيادة نسبتها ستة في المئة في عدد الركاب.

وقال بيشلر في بيان "لدينا عمل كثير نؤديه لتحويل الخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى شركة رابحة بشكل دائم بالنسبة لحملة أسهمنا".

وأضاف "في الوقت الذي نعمل فيه على خطتنا للتحول الاستراتيجي فإننا نركز الآن على تحقيق مكاسب مبكرة في المجال التجاري، مثل معدل الحمولة وتحسين العائدات".