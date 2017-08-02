إياتا: الطلب العالمي على الشحن الجوي الأقوى في 7 سنوات

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إن الطلب العالمي على الشحن الجوي ارتفع 11% في يونيو، مما ساهم في صعوده في النصف الأول من العام إلى أعلى مستوياته منذ 2010 بفضل النمو الكبير في التجارة العالمية.

وأرجع الرئيس التنفيذي لـ "إياتا" ألكسندر دو جونياك الزيادة الملحوظة في الشحن الجوي على خلفية قوة الاقتصاد العالمي، حيث ينمو الطلب بأسرع وتيرة وقت منذ الأزمة المالية العالمية، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأضاف أن طلبيات التصدير العالمية الجديدة استمرت قرب أعلى مستوياتها في 6 سنوات.

وارتفع الطلب على الشحن الجوي، الذي يقاس بكيلومترات طن الشحن، 10.4 % في النصف الأول.

في حين زادت الطاقة الاستيعابية المتاحة 5.2 % في يونيو.

وفي وقت سابق من اليوم، رفعت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا توقعاتها لوحدتها للشحن الجوي.