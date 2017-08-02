الخطوط القطرية تتراجع عن شراء حصة في أميركان إيرلاينز

قالت الخطوط الجوية القطرية في بيان، إن الشركة لن تمضي قدما في استثمارها المالي المقترح في أميركان ايرلاينز، ملغية بذلك قرارا سابقا بتكوين حصة تصل إلى 4.75% في نظيرتها الأميركية.

وقالت شركة الطيران المملوكة لحكومة قطر، إن المزيد من المراجعة للاستثمار المالي المقترح مع الأخذ في الاعتبار الإفصاح العام الأخير من أميركان ايرلاينز الذي أظهر أن الاستثمار لم يعد يفي بالأهداف بحسب رويترز.

وكانت قطر قدمت عرضا للاستحواذ على حصة من أسهم شركة الطيران الأميركية أمريكان أيرلاينز، في ظل استمرار المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية من الدول الأربع. وجاء العرض القطري دون طلب من الشركة الأميركية التي لم تطرح حصصا أو أسهما للبيع.

وكانت قطر تسعى إلى شراء أسهم بقيمة 808 ملايين دولار، والتي تمثل حصة 10%، لكن تغير الحال له مسببات على أرض الواقع، من على رأسها تداعيات قاسية من المقاطعة الاقتصادية والتجارية من الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقوبل مقترح الخطوط القطرية لشراء حصة في أمريكان إيرلاينز بشكوك من منتقدين في الوقت الذي تعاني فيه الناقلة القطرية من تداعيات أسوأ أزمة دبلوماسية في المنطقة خلال سنوات بالإضافة إلى خلاف حول حقوق الطيران مع 3 دول خليجية.