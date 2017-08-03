"إياتا" يتوقع موسم سفر قياسياً هذا الصيف

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الخميس، إنه يتوقع موسم سفر قياسياً خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي، بعدما سجلت شركات الطيران العالمية نمواً في عدد المسافرين في النصف الأول من العام، كان الأعلى من نوعه خلال 12 عاماً، بحسب "رويترز".

وقال "إياتا" إن الطلب العالمي على السفر بالطائرات ارتفع 7.8% في يونيو، حيث سجلت جميع المناطق نمواً بفضل تحسن الاقتصادات وهبوط أسعار التذاكر. وفي الأشهر الستة الأولى من العام زاد الطلب 7.9% بينما سجل معامل الحمولة، الذي يقيس مدى امتلاء الطائرات، مستوى قياسياً للنصف الأول عند 80.7%.

وتستفيد شركات الطيران في أوروبا من قوة الطلب، حيث رفع الكثير منها الأرباح المستهدفة للعام، وأعلن أرقاماً قوية للنصف الأول في الأسابيع القليلة الماضية.

لكن، ألكسندر دو جونياك الرئيس التنفيذي لـ"إياتا" أشار في بيان إلى أنه "مع ارتفاع التكلفة من المرجح أن يتلاشى حافز انخفاض الأسعار. ينبغي مراقبة أوجه عدم التيقن مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعناية".

وقال "إياتا" في تحديثه الشهري عن حركة النقل الجوي إن الطاقة الاستيعابية، التي تقاس بالمقاعد المتاحة لكيلومترات السفر، زادت 6.5% لتسجل معدل أبطأ من وتيرة الطلب، مما يعني زيادة معامل الحمولة نقطة مئوية واحدة إلى 81.9%.