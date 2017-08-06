الطيران المدني: تاكسي دبي الجوي الأكثر أماناً عالمياً

أكد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، سيف محمد السويدي، أن الإمارات لن تكون فقط أول دولة تسمح بتشغيل مركبات طائرة بدون طيار للأجرة، بل تهدف أن تكون الأكثر أماناً ورمزاً لريادة هذه الصناعة الفريدة.

وقال السويدي إن الطائرات الحديثة اليوم هي من عجائب التكنولوجيا وآمنة. ومع ذلك، فإن العمل الذي يذهب إلى جعلها آمنة لا يزال غير معروف لعامة الشعب، فالجهود التي تبذل في تصميم وتصنيع وتشغيل وصيانة هذه الطائرات شائكة، وكذلك النظم والأنظمة التي تحكمها، وقد تحقق المستوى الحالي للسلامة بسبب النظم والتكنولوجيات التنظيمية التي نضجت على مدى قرن من الخبرة التشغيلية الفعلية. وقد تم تعلم بعض الدروس بالطريقة الصعبة أيضاً، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأضاف أنه مع ذلك، فإن حالة تاكسي دبي الجوي مختلفة، إذ لا يوجد أي طيار في المركبة، أو أي تشريع سابق لهذا المشروع، ولا لوائح أو أنظمة في الإمارات ولا أي مكان آخر في العالم، وعندما يكتمل المشروع بنجاح فإن عمليات تاكسي دبي الجوي يجب أن تكون في غاية الأمان.