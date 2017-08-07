65 مليون زائر لمراكز إعمار مولز في 6 أشهر

استقبلت الوجهات التابعة لـ"إعمار مولز"، والتي تشمل دبي مول ودبي مارينا مول وسوق البحار ومجمع الذهب والألماس، إضافة إلى مراكز التسوق الواقعة ضمن المجمعات السكنية، أكثر من 65 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وبحسب بيان صحافي صدر عن إعمار مولز فقد نما عدد الزائرين بالنصف الأول من العام الحالي بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغ فيها عدد الزوار 61 مليون شخص.

واستقبل دبي مول 39 مليون زائر خلال النصف الأول، مرسخاً موقعه كأكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، ولدى "إعمار مولز" حالياً نحو 6 ملايين قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير في دبي، وبلغ معدل الإشغال في أصول الشركة 95% خلال النصف الأول.

ووقعت "إعمار مولز" اتفاقية للاستحواذ على حصة 51% في "نمشي" للتسوق الإلكتروني في مجال الموضة، كما عقدت شراكة مع "غلوبال فاشن غروب"، المنصة الإلكترونية في قطاع تجارة الأزياء، لتعزيز نمو "نمشي" ودعم توسعها في المنطقة.