ماريوت تسعى لجذب سياح الصين من خلال شراكة مع علي بابا

قالت ماريوت انترناشونال، اليوم الاثنين، إنها ستدخل في شراكة مع مجموعة علي بابا الصينية للاستفادة من الأعداد المتزايدة من المواطنين الصينيين الذين يسافرون إلى الخارج.

وارتفع سهم ماريوت 0.8% إلى 105.85 دولار في تعاملات ما بعد الظهر على المؤشر ناسداك بينما صعد سهم علي بابا نحو 3% في بورصة نيويورك ليسجل 157.90 دولار.

وقالت ماريوت، صاحبة أكبر سلسلة فنادق في العالم، إن المشروع المشترك مع علي بابا سيتيح للمسافرين الصينيين حجز الغرف في فنادق ماريوت من خلال منصة "فليجي" خدمات السفر التابعة لعلي بابا. وستربط الشراكة ماريوت ببرامج الولاء لعلي بابا.

وستعمل المؤسسة المشتركة على تعزيز تجارب سفر المستهلكين الصينيين من خلال تسهيل السفر حول العالم وتنمية تجارب شخصية وملائمة لكبار الشخصيات، وسفر بلا محفظة حيث ستقبل طريقة الدفع عبر Alipay في فنادق ماريوت، بالإضافة للانضمام لبرنامج ولاء خاص.

وقالت ماريوت وعلي بابا إنه سيكون بمقدور السياح سداد حجوزاتهم باستخدام منصة "علي باي" للمدفوعات عبر الإنترنت التابعة لشركة التجارة الإلكترونية الصينية.

وقالت ماريوت فمع ارتفاع الدخل، باتت الطبقة المتوسطة في الصين تبحث عن منتجات وتجارب سفر أعلى جودة. في هذا الإطار، صُممت هذه الشركة الجديدة لتلبية تطلّعات العملاء ومنحهم حلول سفر متكاملة وملائمة تتميز بسلاستها وطابعها الشخصي بحيث تربط المسافرين مباشرةً بمحفظة ماريوت من علامات الفنادق التجارية العالمية. هذا ويشكّل قطاع السفر فرصة نموّ هامة ويتوقّع أن يقوم المسافرون الصينيون بـ700 مليون رحلة خلال السنوات الخمس القادمة. وستستفيد فنادق ماريوت حول العالم من المؤسسة المشتركة من خلال الاستحواذ على حصة أكبر من سوق السفر الصيني المتنامي وتكاليف التوزيع المنخفضة.

وقال ريتش هايتاور محلل الأسهم لدى إيفركور آي.إس.آي إن فرص المدى الطويل في السوق الصينية تبدو ضخمة للشركات التي تستهدف المسافرين الصينيين في الداخل والخارج.

وقالت ماريوت وعلي بابا في بيان إن من المتوقع أن يبلغ عدد رحلات المسافرين الصينيين على مدى السنوات الخمس القادمة نحو 700 مليون رحلة.

من جهته، قال آرني سورنسون، الرئيس والمدير التنفيذي لماريوت الدولية: "لطالما أعجبنا بخبرة مجموعة "علي بابا" الرقمية وفهمها التام لسلوكيات المستهلكين الصينيين واحتياجاتهم. ومن خلال هذه الشراكة، جمعنا بين خبرتنا في مجال الضيافة ومنصة سفر "علي بابا" الرقمية، وخبرة المجموعة في مجال التجزئة، ومنصة الدفع الرقمي Alipay، ورفعنا عدد الأعضاء المنتسبين إلى برامج ولائنا. فمع تزايد المستهلكين الصينيين الذين يستكشفون وجهات جديدة، ستضع هذه الشركة بمتناول شريحة المسافرين الجديدة والمتنامية فنادقنا المتعددة المنتشرة حول العالم."

وتملك ماريوت انترناشونال العلامات الفندقية جيه.دبليو ماريوت وريتز كارلتون ورينيسانس وأوتوجراف كولكشن وغيرها. ولديها نحو 300 فندق في الصين، وحوالي 300 فندق من المزمع إنشاؤها بحسب متحدثة باسم ماريوت.