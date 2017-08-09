هيلتون: نخطط بمضاعفة فنادقنا في مصر خلال 7-10 سنوات

قال مهاب غالي نائب رئيس العمليات في مصر وشمال أفريقيا بمجموعة هيلتون العالمية إن مجموعته تخطط للتوسع بقوة في مصر من خلال مضاعفة عدد الفنادق التي تديرها إلى 30 فندقا في غضون ما بين سبع وعشر سنوات.



وذكر غالي في مقابلة مع رويترز أن مصر تمثل لهيلتون ثقلا في المنطقة وتحظى باهتمام خاص ولذا لم تغلق المجموعة فندقا واحدا في أصعب الظروف.



وتبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش قطاع السياحة الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدر رزق لملايين المصريين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة.



وقال غالي "لدينا في مصر حاليا 17 فندقا نديره ونستهدف زيادة هذا الرقم إلى 30 فندقا فيما بين سبعة إلى عشرة أعوام. وندير في المغرب فندقين وهناك ثلاثة أخرى تحت الإنشاء وسنصل إلى عشرة فنادق باذن الله خلال السنوات المقبلة.



"سندخل تونس بفندقين أو ثلاثة فنادق خلال الخمس سنوات المقبلة وسيكون لدينا فندق على الأقل في الجزائر خلال الثلاث سنوات المقبلة".



وتدير هيلتون آلاف الفنادق في أنحاء العالم وتعمل تحت 14 علامة تجارية مختلفة.



وأضاف غالي أن مجموعته ترى تحسنا "في نسب الإشغال بفنادقها في مصر عن العام الماضي وخاصة في القاهرة والاسكندرية ثم الغردقة ومرسى علم. شرم الشيخ والأقصر هما الأكثر تضررا".

ولم ترفع بريطانيا وروسيا بعد حظرا على تنظيم رحلات جوية إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ حادث سقوط طائرة ركاب روسية في 2015 بعد إقلاعها من مطار المنتجع مما أسفر عن مقتل 215 شخصا كانوا على متنها.



وقال مهاب، الذي تدير مجموعته ثلاثة فنادق في الغردقة، تعقيبا على مدى تأثر السياحة بعد الحادث "الحجوزات موجودة بالفعل من البداية حتى شهر سبتمبر" ولذا لم تشهد الشركة أي تأثير بعد.