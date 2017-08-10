اقضِ ليلة في منزل طفولة "ترمب" مقابل 725 دولاراً

أصبح بإمكانك الآن قضاء ليلة أو عدة ليالٍ إن أردت، في منزل طفولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكن يتوجب عليك دفع مبلغ يفوق تكلفة استئجار غرفة في أحد الفنادق الراقية المملوكة من قبل الرئيس ترمب نفسه وسط واشنطن.

فالمنزل الكائن بمنطقة Queens في نيويورك التي ترعرع فيها الرئيس الأميركي، متاح الآن للإيجار اليومي ومنشورة صوره على موقع الحجوزات Airbnb، تحت اسم "منزل طفولة الرئيس الـ 45" نسبة إلى ترمب، وذلك مقابل 725 دولاراً لليلة الواحدة.

ويتكون المنزل من 5 غرف نوم، ويتسع لـ 20 شخصاً، وقد اقتنته في مارس الماضي جهة غير معروفة أطلقت على نفسها اسم Donald Trump's Childhood Home بـ 2.14 مليون دولار بحسب "واشنطن بوست"، حيث تنتشر عبر مساحته البالغة ألفي قدم مربعة، صور الرئيس الأميركي وعائلته، بالإضافة إلى تفاصيل شخصية أخرى.

وكان Fred C. Trump والد الرئيس الأميركي قد شيد المنزل بنفسه في العام 1940، حيث أقامت فيه عائلة الرئيس الأميركي قرابة 10 سنوات.

ومنذ ذلك الحين تناوب ملاك كثر على هذا العقار، غير أن أكثرهم ذكاء مستثمر يدعى Michael Davis الذي اقتنى المنزل بحس استثماري عالٍ في العام 2016 بـ 1.39 مليون دولار، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أوصلت ترمب إلى البيت الأبيض، ليبيعه بعد أسابيع قليلة بهامش ربح ضخم، بعد أن أصبح "منزل طفولة الرئيس الأميركي".

ونقلت "واشنطن بوست" عن خبيرة في قطاع العقارات قولها إن قيمة هذا المنزل لا تعكس نهائياً حالته، فعادة ما يقتني الأشخاص العقارات بناء على موقعها أو حجمها، الأمر الذي لا ينطبق على "منزل طفولة ترمب"، لكن ما يفسر هذا الارتفاع الكبير في قيمته هو فقط علاقته المعنوية بالرئيس الأميركي.

ونظراً لارتباط ترمب بعالم المال والأعمال، عمد موقع Airbnb العالمي إلى التأكيد في إعلانه على أن العقار لا يمت بصلة للبيت الأبيض أو للرئيس ومؤسسته.. تجنباً لأي لبس.