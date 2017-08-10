4 رحلات جديدة لـ "طيران الإمارات" أسبوعياً صوب القاهرة

تعتزم "طيران الإمارات" تعزيز خدماتها إلى القاهرة، من خلال إضافة أربع رحلات منتظمة أسبوعياً، اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل، ليرتفع بذلك عدد رحلات الناقلة بين دبي والعاصمة المصرية، إلى ثلاث رحلات يومياً (21 رحلة أسبوعياً).

وقال مسؤول في "طيران الإمارات" قوله إن تعزيز خدمات الناقلة إلى القاهرة يؤكد التزامها "بخدمة العملاء في مصر ودعم نمو اقتصاد البلاد من خلال تسهيل حركة المسافرين من السياح ورجال الأعمال وحركة الشحن الجوي".

وعلى غرار الرحلات التي تسيرها الناقلة حالياً بين دبي والقاهرة، ستعمل الرحلات الأربع الجديدة بطائرات بوينغ 777-300ER سعة 360 مقعداً، أي أنها ستضيف 1440 مقعداً إلى هذا الخط أسبوعياً في كل اتجاه، وطاقة شحن قدرها 23 طناً على كل رحلة.

وكانت "طيران الإمارات" قد أطلقت خدماتها إلى القاهرة في ‏نيسان 1986، بثلاث رحلات في الأسبوع. وقد شهد هذا الخط تطوراً كبيراً، سواء من حيث عدد الرحلات أم السعة المقعدية المتاحة، وذلك لتلبية الطلب المتنامي.