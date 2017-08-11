عيد الأضحى يرفع الطلب على حجوزات السفر

تشهد مكاتب السياحة في الإمارات تدفقا على الحجوزات في الفترة الممتدة بين إجازة عيد الأضحى وبدء الفصل الدراسي الجديد، والتي تصل إلى نحو أسبوعين، ليرتفع إشغال الطائرات على الوجهات الأكثر طلباً إلى ما يزيد على 70%، حسب مديري مكاتب سياحية في الدولة.

وأشار هؤلاء إلى أن البوسنة وصربيا وألمانيا وسويسرا وبريطانيا والتشيك والنرويج وتايلاند وماليزيا، هي أكثر الوجهات طلباً خلال الإجازة المقبلة.

وقال صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ"بافاريا" للعطلات، إن من المتوقع أن تنمو الحجوزات بين 15 و20% خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى، في حين تشهد الفترة الحالية عدداً كبيراً من الحجوزات لمن يخططون للسفر، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأشار إلى أن طول الإجازة الصيفية جعل جزءاً من المسافرين يختارون السفر خلال أغسطس وعيد الأضحى، فيما سافرت الحصة الأكبر بدءاً من عيد الفطر وخلال يوليو الماضي.

ولفت الكعبي إلى أن أكثر الوجهات طلباً للسفر بين نهاية أغسطس وقبل العاشر من سبتمبر، البوسنة وسويسرا وألمانيا بشكل رئيسي، حيث تتميز بطقسها المعتدل، إلى ارتفاع في الطلب إلى تايلاند وأذربيجان وجورجياو، مبيناً أن إشغال الرحلات يزيد على 70% إلى الوجهات الأكثر طلباً، والأسعار ترتفع مع زيادة الطلب وقلة المعروض.

واتفق سعود الدرمكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس "بريميير" للسفر، على أن حجوزات السفر من آخر أغسطس بالتزامن مع عيد الأضحى، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً.

وقال "أكثر الوجهات طلباً خلال إجازة عيد الأضحى إلى البوسنة وبريطانيا والنرويج والتشيك، إضافة إلى تايلاند وماليزيا"، لافتاً إلى أن إشغال الرحلات لهذه الوجهات المطلوبة يزيد على 70% في الوقت الراهن، على أن ترتفع مع اقتراب موعد السفر.

وفي السياق ذاته، قال أحمد إبراهيم، مدير فرع "العالم للعطلات" في أبوظبي، إن الحجوزات بدأت منذ الأسبوع الماضي لمن يرغب في السفر من تاريخ 25 من الشهر الجاري وخلال عيد الأضحى وحتى بداية الدوام المدرسي، لافتاً إلى أن الوجهات الأكثر طلباً بهدف السياحة هي تايلاند وماليزيا وألمانيا وصربيا والبوسنة إلى جانب أذربيجان وجورجيا.

وتشير توقعات مجلس السفر والسياحة العالمي، إلى ارتفاع إنفاق سكان الدولة على السفر إلى الخارج العام الجاري بنسبة 2.8% إلى 93 مليار درهم، مقارنة بـ90.5 مليار درهم العام الماضي، على أن ينمو حجم الإنفاق، ليصل إلى 109 مليارات درهم في العام 2027