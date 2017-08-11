صور ساحرة.. 10 جزر بإمكانك استئجار إحداها بمفردك

يتنافس صانعو الرحلات السياحية والشركات المتخصصة في مجال الترفية على إنتاج أحدث الصيحات التي تجلب الزبائن والسياح للاستجمام والاسترخاء في أماكن بعيدة من العالم، فيما يبدو أن أحدث هذه الصيحات هو تأجير جُزر مستقلة بأكملها لتوفير قدر أكبر من الخصوصية والهدوء والراحة خلال العطلات.

واستعرض تقرير نشره موقع بريطاني متخصص بأحدث صيحات أنماط المعيشة الــ(Life Style) عشر جزر متناهية الصغر تحولت إلى منتجعات خاصة أو بمعنى آخر تحول كل منها إلى جناح فندقي مستقل، وبات بمقدور السياح والمصطافين استئجارها بأكملها والاستجمام بها وقضاء الأوقات الجميلة فيها بعيداً عن ضوضاء المدن الكبرى المزدحمة.

وتشكل فكرة الجزر المستقلة تطوراً مهماً في مجال السياحة النظيفة، ومن الممكن أن تجلب أعداداً كبيرة من المهتمين الخليجيين الذين يبحثون دوماً عن الخصوصية والاستقلالية خلال رحلاتهم إلى أوروبا وآسيا والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم.

أما الجزر العشر التي يستطيع أي سائح استئجارها بالكامل والاستمتاع بها وحده أو مع عائلته أو مع أصدقائه في جو مفعم بالخصوصية، فهي -بحسب ما رصدتها "العربية نت" كما يلي:

أولاً: جزيرة "ليتل هارفيست كاي" وتقع في دولة صغيرة تُسمى "بيليز" في أميركا الوسطى، والجزيرة موجودة في البحر الكاريبي، وتعتبر من أجمل الجزر الخاصة الموجودة في العالم، وهي مكونة من خمسة أجنحة فندقية ومسبح صغير وبعض الخدمات، ومستقلة تماماً وبعيدة عن ازدحام المدن وتلوثها.

وبحسب البحث الذي أجرته "العربية.نت" فإن الجزيرة بأكملها كانت معروضة للبيع مقابل 375 ألف دولار أميركي، وليس معروفاً إن كان أحد قد تقدم لشرائها أم لا، لكنها متوفرة للإيجار بالليلة الواحدة أو بالأسبوع على غرار الفنادق والمنتجعات.

ثانياً: جزيرة ثانية تحمل الاسم نفسه وفي المنطقة ذاتها بالبحر الكاريبي، ولكنها أكبر بقليل من الجزيرة الأولى حيث تتسع لـ14 شخصاً، وتشتمل على قارب صغير وسائق خاص لهذا القارب، إضافة إلى معدات الرياضة المائية لقضاء أجمل الأوقات على متن الجزيرة، أما إيجارها فيبدأ من 1160 جنيها استرلينيا (1500 دولار أميركي) في الليلة الواحدة.

ثالثاً: جزيرة "رويال بيليز" في دولة بيليز المطلة على البحر الكاريبي، ويتوافر فيها ألعاب مائية وجوية وألعاب على البحر وأنشطة مختلفة من قيادة القوارب إلى اصطياد الأسماك، ويتم تأجيرها بالكامل دون مشاركة أحد، وهذه الجزيرة تتسع لـ18 شخصا، وهي مجهزة بالكامل ويبدأ إيجارها من 3860 جنيها استرلينيا (5 آلاف دولار أميركي) في الليلة الواحدة.

رابعاً: جزيرة المنطقة 51، وتقع ضمن جزر الباهاماز في المحيط الأطلنطي بالقرب من شواطئ ولاية فلوريدا الأميركية، وبالقرب أيضا من شواطئ كوبا.

خامساً: بيرد آيلاند، وهذه الجزيرة تقع على شواطئ دولة "بيليز" في أميركا الوسطى، وتعتبر واحدة من الجزر الرخيصة في العالم، حيث إيجارها يبدأ من 340 جنيها استرلينيا (440 دولاراً أميركياً) في الليلة الواحدة.

سادساً: تشيري آيلند في مقاطعة أونتاريو الكندية، وهذه الجزيرة يتربع عليها كوخ يبلغ ثمنه عدة ملايين من الدولارات، وتبلغ مساحتها أربعة هكتارات، ويتكون الكوخ من ست غرف نوم وستة حمامات وخدمات راقية جداً، وإيجار الجزيرة بأكملها يبدأ من 1900 جنيه استرليني (2500 دولارا أميركيا) في الليلة الواحدة.

سابعاً: جزيرة "كوليتون ريفر بلانتيشن" في ولاية "ساوث كارولاينا" بالولايات المتحدة، وهذه الجزيرة تعتبر كبيرة ورخيصة، إذ تبلغ مساحتها 150 هكتاراً، ويبدأ سعر إيجارها من 240 جنيها استرلينيا (300 دولار أميركي) فقط في الليلة الواحدة.

ثامناً: جزيرة "إيست سيستر روك آيلاند" وتقع في ولاية فلوريدا الأميركية، حيث تبعد ثلاث دقائق فقط بالسفينة عن الساحل، وفيها مهبط للطائرات المروحية، حيث يمكن استخدامه في الوصول إليها أو مغادرتها بأي وقت، وعلى ظهر هذه الجزيرة بناء فخم مساحته الصافية خمسة آلاف قدم مربعة، وتضم 19 باباً زجاجياً في غاية الفخامة.

تاسعاً: جزيرة "إيبيل ووتر فرونت" في الفلبين، وهي عبارة عن منتجع صغير وخاص يتضمن فيلا من ثلاث غرف نوم هادئة ومطلة على البحر.

عاشراً: جزيرة "بروسبيكت بوينت" التابعة لجزر الباهاماز، وهي موقع خلاب جداً، ويبدأ سعر إيجار الليلة الواحدة لهذه الجزيرة بأكملها من 555 جنيها استرلينيا (720 دولاراً أميركياً).