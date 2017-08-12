أميركا.. تراجع عدد السياح الأجانب للمرة الأولى منذ 2009

المصدر: واشنطن – أ ف ب

قالت وزارة التجارة الأميركية الجمعة، إن عدد الزائرين إلى الولايات المتحدة انخفض لأول مرة منذ 2009، رافقه تراجع بمعدلات إنفاق الزائرين.

وبحسب أرقام الوزارة، زار الولايات المتحدة 75.6 مليون شخص بانخفاض بنسبة 2% في العام 2016 مقارنة بالعام السابق. كما انخفض إنفاقهم بنسبة 1% ليصل الى 244.7 مليار دولار.

وتشمل هذه الأرقام الأشخاص الذين يزورون الولايات المتحدة بغرض الأعمال أو لأسباب طبية أو للتعليم أو للترفيه.

في حين أظهرت البيانات الأولية لعام 2017 ارتفاعا في عدد الزوار.

وازداد عدد الزيارات وقيمة الإنفاق من الصين (33 مليار دولار)، والمكسيك (20 مليار دولار)، والهند (13.6 مليار دولار)، وكوريا الجنوبية (8.6 مليارات دولار)، غير أنها انخفضت من الأسواق الأخرى.

ويشكل الكنديون أكبر عدد من الزوار إلى الولايات المتحدة رغم انخفاض عددهم بنسبة 6% سنويا لثلاثة أعوام متتالية.

وحافظت الولايات المتحدة على فائض 84 مليار دولار في الانفاق السياحي، ما يعني أن السياح الأجانب ينفقون في الولايات المتحدة أكثر من إنفاق السياح الأميركيين في الخارج.

ويمثل قطاع السياحة الأميركي 2.7% من إجمالي الناتج المحلي ويعمل فيه 7.6 مليون شخص، بحسب أرقام وزارة التجارة.