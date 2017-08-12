عقود تشغيل مطار الجبيل جاهزة.. و8 عروض للخصخصة

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، مصلح العتيبي، أن العقود التشغيلية لمطار الجبيل جاهزة، وتم الانتهاء من تقييم 8 شركات مشغلة، وسيشغّل مطار الجبيل بواسطة القطاع الخاص، بينما تتولى الهيئة الملكية بالجبيل العمل على تطوير البنية التحتية للمطار.

وأوضح العتيبي أن عدداً من الشركات قدمت عروضها الخاصة لتشغيل المطار، والعمل جارٍ مع الجهات الرسمية حيال أخذ الموافقات النهائية والتشغيل، وأن هناك حاجات مختلفة للمطار، تشمل حاجات أمنية ومدنية، ما يتطلب التوفيق بينهما فيما يخدم البلاد، مؤكداً أنه من المقرر تشغيل مطار الجبيل على الوضع الحالي حتى تكتمل التوسعة الرئيسة للمطار، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".

وقال العتيبي إن نشاط الشركات العالمية التي ترتبط بأعمال في الجبيل من مختلف دول العالم، ما جعل هناك حاجة ملحة لوجود مطار الجبيل لتمكين رجال الأعمال من التنقل من خلاله.

ويقع مطار الجبيل على بعد 25 كيلومتراً غرب مدينة الجبيل، وتبلغ مساحته حوالي 20 كيلومتراً مربعاً، وشيدته الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وحال تشغيله ستتمكن شركات الطيران من الهبوط فيه بعد تحويله إلى مطار محلي، لتوافقه مع معايير المطارات المحلية في المملكة.