ملبورن أفضل مدينة للعيش في العالم.. ودمشق الأسوأ

احتلت مدينة "ملبورن" الأسترالية المرتبة الأولى في قائمة أفضل المدن للعيش في العالم، للعام السابع على التوالي، وهي قائمة سنوية تعدها مجلة "ذا إيكونومست" البريطانية.

ويجرى سنوياً مقارنة قيم مختلفة لـ140 مدينة حول العالم، من بينها الرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب مدى مخاطر التعرض لهجمات إرهابية.

وحلت في المرتبة الثانية العاصمة النمساوية فيينا، كما جاءت فانكوفر وتورونتو وكالجاري الكندية في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة، ومدينتا أديلايد وبرث الأستراليتان في المرتبة السادسة والسابعة، فيما حلت أوكلاند النيوزيلندية في المرتبة الثامنة، والعاصمة الفنلندية هلسنكي في المرتبة التاسعة، وهامبورغ الألمانية في المرتبة العاشرة.

وجاء في ذيل القائمة التي نشرت اليوم الأربعاء، العاصمة السورية دمشق، وسبقها في ترتيب نهاية القائمة مدينة لاغوس النيجيرية، وطرابلس الليبية، ودكا البنغلادشية، وبورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة.