قبرص تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد السياح خلال يوليو

سجلت قبرص الجزيرة المتوسطية أفضل رقم في عدد السياح الوافدين خلال شهر يوليو في تاريخها، بدعم تدفق السياح إليها من بريطانيا والمانيا والسويد، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الخميس.

وكانت قبرص التي تعد ملاذا آمنا في منطقة شرق المتوسط قد سجلت رقما قياسيا عام 2016 مع استقبالها 3,18 ملايين سائح، وبلغت إيراداتها حينذاك من القطاع السياحي 2,36 مليار يورو، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ويتوقع المسؤولون أن يتم كسر هذه الرقم مجدداً هذا العام بزيادة في عدد السياح تقدر بنسبة 8%.

وذكرت وزارة المالية القبرصية أن عدد الوافدين من السياح إلى الجزيرة في يوليو قد ارتفع بنسبة 10,1% مع بلوغ عددهم 531,030 سائحا مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.

وقال بيان الوزارة "سجل شهر يوليو 2017 وصول أكبر عدد من السياح أكثر من اي وقت مضى في هذا الشهر تحديدا".

وأضاف البيان أن عدد الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام كان قياسيا أيضا، وأظهر تحسنا بنسبة 14,8% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 1,99 مليون شخص.

واستفادت قبرص في يوليو من زيادة 6% في عدد الزوار من بريطانيا التي تعد احدى أكبر اسواقها السياحية، اضافة إلى انتعاش في اعداد الوافدين من المانيا والسويد ودول أخرى.

ويسجل مؤشر السياحة في قبرص زيادة في عدد الزوار منذ يونيو عام 2015.

وتعتبر الجزيرة ملاذا آمنا للسياح مع تعرض الوجهات التقليدية الأخرى في شرق المتوسط لاضطرابات في السنوات الأخيرة الماضية.

وشكلت بريطانيا وروسيا المصدرين الرئيسيين للسياح الذين قصدوا قبرص في شهر يوليو 2017، بنسبة بلغت 33,3% و24,3% على التوالي.

وتعد هذه الزيادات بمثابة هبة إلى قبرص التي عادت لتسجل نمواً عقب فرض خطة الانقاذ الأوروبية في مارس 2013 والبالغة عشرة مليارات يورو لوقف تدهور اقتصادها وانقاذ مصارفها المتعثرة.

ويشكل دخل الجزيرة من السياحة حوالي 12% من اجمالي الناتج المحلي، ويعود اليه الفضل في ضمان التعافي السريع نسبيا بعد الانتكاسة الاقتصادية.