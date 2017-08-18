نمو معدلات السياحة الأجنبية لبريطانيا 8% بالربع الثاني

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم الجمعة ارتفاع عدد الأجانب الزائرين لبريطانيا لأغراض السياحة وغيرها 8% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو حزيران.



واستقبلت بريطانيا نحو 10.750 مليون زائر بين ابريل نيسان ويونيو حزيران بينما سافر 19.090 مليون بريطاني إلى الخارج في الفترة ذاتها أي بزيادة 1% على أساس سنوي.



وزاد إنفاق الأجانب في بريطانيا 8% عنه قبل عام في الربع الثاني من السنة ليصل إلى 6.23 مليار جنيه استرليني، ما يعادل 8.03 مليار دولار بينما نما إنفاق البريطانيين في الخارج 2% إلى 11.25 مليار استرليني حسبما ذكر مكتب الإحصاءات.