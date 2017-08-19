486 طائرة لدى الناقلات الإماراتية الأربع

ارتفع حجم أسطول الناقلات الإماراتية، طيران الإمارات والاتحاد وفلاي دبي والعربية ليصل إلى 486 طائرة نهاية يوليو الماضي منها 259 لطيران الإمارات بحصة 53.29% من مجمل حجم الأسطول الإماراتي، و120 طائرة للاتحاد، و59 طائرة لفلاي دبي و48 طائرة للعربية.

وأظهرت البيانات التي نشرتها صحيفة البيان، أن حجم أسطول الناقلات الإماراتية توزع بين 221 طائرة إيرباص، و265 طائرة بوينغ من مختلف الأحجام.

وتسلمت الناقلات الإماراتية الأربع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 23 طائرة موزعة بين 9 طائرات لكل من طيران الإمارات، والاتحاد و3 طائرات لـ"فلاي دبي" وطائرتين للعربية.