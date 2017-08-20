%7 نمو عدد السياح لبريطانيا مع هبوط قيمة الإسترليني

ارتفع عدد زوار بريطانيا إلى 3.5 مليون زائر في يونيو الماضي بنسبة 7% مقارنة مع ما كانت عليه في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لإحصاءات رسمية.

كما ارتفع عدد السياح القادمين من أميركا بنسبة 34%.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن السياح أنفقوا 2.2 مليار جنيه إسترليني بزيادة عن العام الماضي قدرها 2%.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة هبوط قيمة الجنيه ما يجعل من بريطاينا وجهة تتناسب مع الإمكانيات المادية للسياح، ولكن هذه الزيادة في عدد السياح تأتي بعد وقوع هجمات إرهابية في لندن ومانشستر.

وسجل سكان بريطانيا رقما قياسيا في قيامهم برحلات خارج البلاد في شهر يونيو بلغ 7.2 مليون رحلة بزيادة نسبتها 4% عن العام الماضي. وعلى الرغم من انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أنفق السكان في رحلاتهم خارج البلاد ما قيمته 4.6 مليار جنيه إسترليني، أي بزيادة نسبتها 15%، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".