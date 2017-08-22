نقل ملكية مطارات السعودية إلى الصندوق السيادي لخصخصتها

قال مسؤول كبير بقطاع النقل الجوي السعودي إن السعودية تنوي نقل ملكية جميع مطاراتها إلى صندوقها السيادي الرئيسي، صندوق الاستثمارات العامة، في إطار برنامج لخصخصتها.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن محمد الشتوي مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية قوله إن شركات ستقام لكل مطار تحت مظلة شركة الطيران المدني القابضة، التي نشأت عن الهيئة، حيث ستواصل الشركة تنظيم عمل القطاع.



وقال الشتوي "سيتواصل تأسيس الشركات لجميع المطارات على أن تكون شركة الطيران المدني القابضة مستقبلا مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة 100%."



وأضاف أن شركة قد تأسست بالفعل لمطار الدمام الرئيسي في حين سيبدأ تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بعد توسعته في النصف الثاني من 2018 تحت إدارة مجموعة مطار تشانجي السنغافورية.



وقال الشتوي إن مشروعا لتجديد المطار الذي استقبل 22.5 مليون مسافر في 2016 سيبدأ بعد موسم الحج.