"الاتحاد للطيران" تعين رئيسا تنفيذيا جديدا في 2018

قالت شركة الاتحاد للطيران إنها أرجأت تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة حتى أواخر العام الحالي، مضيفة أن عملية اختيار رئيس جديد قاربت من نهايتها.

وكانت عينت "الاتحاد" في مايو الماضي راي جاميل رئيسا تنفيذيا مؤقتا للمجموعة ليحل محل الرئيس التنفيذي جيمس هوجان الذي غادر الشركة في الأول من يوليو الماضي.

وقالت الاتحاد آنذاك إن عملية اختيار رئيس تنفيذي دائم بلغت مرحلة متقدمة وأنها ستصدر إعلاناً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وأبلغ مصدر مطلع أنه تم اختيار رئيس تنفيذي جديد وأنه سينضم للشركة بعد ثلاثة أشهر، دون ذكر الاسم. ورفض المصدر نشر اسمه لأن الأمر ليس علنياً.

وقال متحدث باسم الاتحاد في بيان إن الرئيس التنفيذي الجديد سيبدأ العمل في موعد أقصاه بداية عام 2018.

وبدأت الاتحاد مراجعة شاملة العام الماضي قادت لسحب تمويل من أليطاليا واير برلين وبيع حصة في شركة طيران ثالثة هي داروين.

وتقدمت كل من أليطاليا واير برلين بطلب لإشهار إفلاسهما.

ولا تزال الاتحاد تمتلك حصص أقلية في ست شركات طيران من أستراليا إلى أوروبا من بينها أليطاليا واير برلين.