%18 زيادة حركة الطيران بمطار رأس الخيمة

حافظ مطار رأس الخيمة الدولي للعام الثاني على التوالي، على النمو المستمر الذي شهدته جميع السجلات المتعلقة بالركاب وحركات الطيران وشحن البضائع، حيث تجاوزت نسبة النمو جميع الأعوام السابقة منذ تفعيل مطار رأس الخيمة.

وكانت الرحلات الجوية المستأجرة تعمل طوال فصل الصيف هذه السنة وهي المرة الأولى التي يشهد فيها مطار رأس الخيمة رحلات مجدولة خلال فصل الصيف، ما يثبت أن الإمارة أصبحت وجهة سياحية على مدار السنة. وبالإضافة إلى إضافة أول رحلة مباشرة مجدولة إلى أوروبا من خلال مطار براغ. ونتيجة لذلك ارتفع حجم الركاب حتى الآن 6%، بحسب "الخليج" الإماراتية.

كما شهد مطار رأس الخيمة الدولي نمواً كبيراً على صعيد الشحن مع بدء عمليات شحن جديدة، حيث ازدادت حركة الشحن بنسبة 30.2%، وحركة الطيران بنسبة 17.6% على أساس سنوي.

وقال محمد قاضي، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة: "لقد بدأنا عام 2017 بقوة غير مسبوقة حيث واصلنا تركيزنا على تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة باعتبارها الوجهة السياحية الأسرع نمواً إقليمياً، وكذلك مركز الشحن المتخصص في المنطقة. ولكن أردنا هذا العام استهداف فصل الصيف تأكيداً على نجاحنا ونمونا. وعلى الرغم من نجاح الرحلات المجدولة خلال فصل الصيف والتي كسرت سجلات السنوات السابقة، انتهينا الآن من جدولة الرحلات الشتوية حيث قمنا بإضافة عدة وجهات جديدة مثل رومانيا، بدءاً من ديسمبر".

وأضاف قاضي: "على الرغم من انشغالنا في الأداء التجاري الذي كان الأقوى في تاريخنا، لكننا استطعنا أن نستثمر في البنية التحتية وإنشاء محطة مغادرة جديدة، كما نعمل على الانتهاء من توسيع منطقة الشحن لدينا بحلول نهاية العام الجاري".