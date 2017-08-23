السعودية.. أسعار تذاكر الطيران تهبط 30%

نقلت "الشرق الأوسط" عن خبراء في قطاع السفر والسياحة بالسعودية، أن أسعار تذاكر الطيران هبطت بنحو 30% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، في مختلف الشركات الدولية، رغم أن فصل الصيف هو الموسم الذهبي لحركة السياحة والرحلات محلياً وعالمياً، وذلك بسبب وفرة المعروض في ظل توسع الناقلات الجوية، إلى جانب تراجع أسعار صرف العملات وانخفاض سعر النفط.

وأفادت وكالات سفر لـ"الشرق الأوسط" بأن عدداً من الوجهات السياحية هبطت أسعار تذاكرها إلى أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة، ما ضاعف الطلب على قطاع السفر والسياحة، وهو ما يتفق مع آخر تقارير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الذي أشار إلى أن الطلب العالمي على السفر بالطائرات ارتفع 7.8% في يونيو الماضي نتيجة هبوط أسعار التذاكر.

وقال الدكتور ناصر الطيار، مؤسس مجموعة الطيار للسفر والسياحة لـ"الشرق الأوسط": "هذا الموسم هو الأكثر انخفاضا في أسعار تذاكر شركات الطيران مقارنة بالعام الماضي بنحو 30%، والسبب الرئيسي هبوط العملات وتراجع أسعار النفط، ما ضاعف حجم المسافرين للسياحة هذا العام بصورة كبيرة، خصوصاً مع زيادة عدد شركات الطيران وتوسعها".

وتحدث عن ارتفاع حركة سفر السعوديين هذا العام مقارنة بصيف العام الماضي، مشيراً إلى دور هيئة الطيران المدني السعودية في زيادة حراك السياحة، بعد أن اتجهت إلى فتح المطارات لعدد من شركات الطيران، معتبراً أن هذا الأمر إيجابي وأتاح للناس السفر بأسعار مناسبة.

وأضاف أن رحلات الطيران الدولي المباشر التي صارت تحلق من مطار القصيم ومطارات أخرى، كسرت احتكار المدن الرئيسية (الرياض وجدة والدمام)، ما ضاعف خفض الأسعار بسبب تنافس شركات الطيران على استقطاب المسافرين.