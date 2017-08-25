السعودية تستعد لإطلاق "طيران أديل" الاقتصادي في سبتمبر

تدخل شركة "طيران أديل" للرحلات الاقتصادية متدنية الكلفة، السوق السعودية الشهر المقبل، في وقت تسعى فيه المملكة لتوسيع خدماتها الجوية بهدف دعم قطاع السياحة ضمن خطة لتنويع الاقتصاد.

وعرضت الشركة المملوكة من المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في حفل في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، مساء أمس الخميس، أولى طائرات أسطولها من نوع "ايرباص ايه 320".

وستطلق "طيران أديل" أولى رحلاتها في 23 سبتمبر المقبل، في اليوم الوطني للمملكة. وستسير الشركة رحلات داخلية قبل أن توسع عملياتها لتشمل مناطق أخرى في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال صالح بن ناصر الجاسر، المدير العام لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة "طيران أديل" خلال الحفل، إن الشركة الجديدة ولدت لتواكب "برامج التنمية الشاملة في المملكة بتوفير خدمات النقل الجوي بخيارات منوعة تناسب كافة شرائح المسافرين".

وتسعى الحكومة السعودية لتنويع الموارد الاقتصادية في المملكة التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، من أجل مواجهة تراجع الأسعار.

وأعلنت السعودية إطلاق مشروع سياحي ضخم بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية.