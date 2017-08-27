الجاسر: تأسيس طيران أديل لتلبية الطلب المحلي بالسعودية

تبدأ شركة طيران اديل، ذراع الطيران الاقتصادي للخطوط السعودية أواخر الشهر المقبل أولى رحلاتها في سوق الطيران السعودي.

يقول مدير عام الخطوط الجوية السعودية، صالح الجاسر، في مقابلة مع "العربية"، إن الطيران الاقتصادي هو توجه عام في صناعة الطيران بالعالم، لافتاً إلى أن شركات الطيران الاقتصادية تعد من أكثر الشركات ربحاً.

ووفقاً لمسؤولي الشركة، فإن أسطولها البالغ 50 طائرة من طراز إيرباصA320 سيكتملُ في 2020.

من جهته، يشير الرئيس التنفيذي لشركة طيران اديل إلى خطط التوسع مستقبلا، قائلا "هناك فرص واعدة للطيران الاقتصادي في المنطقة على مدى السنوات الـ15 القادمة، لاسيما في السوق الأوروبية، حيث إن المسافة قصيرة ويستطيع الطيران الاقتصادي خدمتها".

ويعد تأسيس طيران أديل إحدى المبادرات الاستراتيجية للخطوط السعودية ضمن برنامجِ التحولِ الوطني 2020، بهدفِ تنمية قطاعِ الطيرانِ السعودي وتلبيةِ الطلب المتزايدِ، لاسيما في الرحلات الداخلية التي تسيِّرُ فيها الخطوط السعودية 20 مليون مقعدٍ خلال العامِ الواحد.

ويعود الجاسر ليؤكد أن السوق السعودية هي سوق واعدة، منوهاً بأن إطلاق شركة طيران أديل يدخل ضمن استراتيجية المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في برنامج تحديث وتطوير شامل.

وتضم طائرات طيران أديل 186 مقعداً، جميعها بدرجة سفر واحدة، لتكون بذلك إحدى وسائل السفر الجوي منخفض التكلفة داخل المملكة وإلى الوجهاتِ القريبة إقليمياً.