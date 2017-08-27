السياحة في الطائف..إقبال لافت وعوائد موسمية لامست الضعف

حققت الاستثمارات في قطاع الخدمات السياحية بمحافظة الطائف خلال موسم صيف العام الحالي عوائد مرتفعة لم تسجلها منذ سنوات، في ظل الإقبال الكبير من المصطافين والسياح على مدينة الورد.

وساعد طول مدة إجازة نهاية العام الدراسي في دعم الجذب السياحي للمحافظة، حيث سجلت دور الإيواء السياحي بمختلف تصنيفاتها وفئاتها نسبة تشغيلية هي الأعلى، بينما ما زالت الفرصة سانحة لتحقيق مكاسب إضافية خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية إجازة عيد الأضحى، وتصل نسبة الزيادة في العوائد إلى أكثر من الضعف عن العام الماضي، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

ويشير مستثمرون في قطاع السياحة إلى إمكانية تحقيق الطائف لعوائد تناهز 3 مليارات ريال لأول مرة، مع كثافة الإقبال على الأسواق والمراكز التجارية، ونمو الإقبال على الحدائق والمتنزهات المستثمرة، وتحقيق المهرجانات لأكبر نسبة من الإقبال السياحي.

كما تحقق مؤخرا لمهرجان سوق عكاظ التاريخي، والحجوزات المرتفعة للإسكان السياحي والذي يشمل الفنادق وعمائر الشقق المفروشة والفلل والموتيلات والمنتجعات السياحية والنزل الريفية وخلافه، وقد لوحظ ازدياد الإقبال على مدن الألعاب والشاليهات والاستراحات.

وأكدت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف أن رجال الأعمال والمستثمرين يجدون ضالتهم في الطائف، حيث تتنامى عوائد الاستثمارات المتميزة بشكل لافت، مع وجود خيارات استثمارية واسعة، ومساحات للأنشطة المتعددة، ودعت المستثمرين إلى التوجه إلى الاستثمار في الطائف كخيار أفضل في الوقت الراهن، وستقدم الغرفة لهم كل دعم ممكن، كما تدعمهم بالرأي والمشورة.

وبدورها، نشطت أعمال الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف وشركائها في ظل تزامن إقامة سوق عكاظ بدوته الحادية عشرة مع فعاليات موسم صيف الطائف 38، وسط دعم من الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة واهتمام من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشراقية العليا لسوق عكاظ، مما شكل إضافة قوية لموسم الصيف بالطائف والتي باتت من أهم المدن السياحية على مستوى السعودية.