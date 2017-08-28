في مطار دبي.. موظف لكل 3 مسافرين

يعد مطار دبي الدولي واحداً من أكثر المطارات العالمية ازدحاماً بالمسافرين، إلا أنه رغم الأعداد الكبيرة يبلغ متوسط عدد الموظفين في المطار مقارنة بعدد المسافرين نحو موظف واحد لكل 2.6 أي نحو ثلاثة مسافرين.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن أعداد المسافرين عبر مطارات دبي، وصلت إلى نحو 8 ملايين مسافر خلال شهر يوليو الماضي، بمعدل بلغ 266 ألف مسافر يومياً، في حين أن موظفي المطار يصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف موظف، بحسب ما نقلته "البيان".

وتراهن "مطارات دبي" على مستوى الخدمة الذي تقدمه للمسافرين، حيث تسعى للارتقاء بنوعية الخدمات التي توفرها سواء فيما يتعلق بالخدمات الأرضية أو الجوية.