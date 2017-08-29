السياحة التونسية تقترب من الأرقام المستهدفة للعام 2017

قالت وزارة السياحة التونسية إن عدد السياح الوافدين إلى تونس يقدر بنحو 4 ملايين و580 ألف سائح حتى 20 أغسطس الجاري، وهو ما يعد نمواً كبيراً مقارنة بالعام الماضي، ويؤشر إلى أن القطاع السياحي في البلاد يقترب من تحقيق الرقم المستهدف خلال العام الجاري.

ونمت نسبة السياح الأوروبيين بنسبة 16% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وتعد أوروبا من الأسواق التقليدية للوجهة السياحية التونسية، فيما زاد عدد السياح الجزائريين بنحو 60% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وقدر عددهم بنحو 1.45 مليون سائح، ومن المنتظر أن يتجاوز عدد السياح الجزائريين خلال هذا الموسم عتبة المليوني سائح، بحسب ما أشارت إليه "الشرق الأوسط".

ونتيجة لهذه الانتعاشة المسجلة على مستوى أداء القطاع ككل، بعد سنوات من التذبذب، بلغت مداخيل السياحة التونسية نحو 1.5 مليار دينار تونسي (نحو 600 مليون دولار)، أي بزيادة تقدر بنحو 19% مقارنة مع العام 2016.

وتأمل تونس في استقبال نحو 6.5 مليون سائح خلال الموسم الحالي، وتعول على القطاع السياحي في دعم عائداتها من العملة الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد التونسي خلال هذه المرحلة، بعد تراجع نسق التصدير ونضوب المخزونات من العملات الأجنبية، بحسب "الشرق الأوسط".