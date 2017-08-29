من سيفوز بـ 140 طائرة مستأجرة بعد إفلاس إير برلين؟

قال مصدر مطلع لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تهدف إلى الحصول على نحو عشر طائرات من 17 طائرة للرحلات الطويلة تابعة لاير برلين ومساراتهم العابرة للمحيط الأطلسي في إطار عملية تقسيم أصول الناقلة المفلسة.

وتقدمت إير برلين، ثاني أكبر شركة طيران في ألمانيا، بطلب لإشهار إفلاسها هذا الشهر بعد أن سحبت الاتحاد للطيران المساهمة فيها التمويل عقب سنوات من تكبد الشركة لخسائر.

وتتسابق في الوقت الحالي ما لا يقل عن 5 شركات للاستحواذ على أصول اير برلين، حيث ينبغي تقديم العروض بحلول الموعد النهائي في منتصف سبتمبر/أيلول. وتشمل الأصول المعروضة نحو 140 طائرة مستأجرة وحقوق إقلاع وهبوط عالية القيمة في ألمانيا.

وقال المصدر اليوم إن لوفتهانزا، التي لا تقدم حاليا رحلات طويلة من برلين، مهتمة على وجه الخصوص بمسارات الناقلة إلى مدن أميركية بما في ذلك نيويورك.

وقال مصدر آخر لرويترز هذا الشهر إن لوفتهانزا، التي تدعمها الحكومة الألمانية للاستحواذ على أجزاء رئيسية من اير برلين، قد تستحوذ على ما يصل إلى 90 طائرة من طائرات اير برلين، بما في ذلك 38 طائرة تستأجرهم بالفعل من الشركة ووحدتها للطيران الفاخر نيكي.

وقال المصدر المطلع اليوم، إن صفقة كهذه، والتي من المتوقع أن تقدر قيمتها بما لا يقل عن 100 مليون يورو، قد تشهد انتقال ثلاثة آلاف موظف في اير برلين إلى لوفتهانزا.

وتقول تقارير إعلامية إن إيزي جت البريطانية وتوماس كوك قد تقسمان بقية الأسطول بينهما مع اهتمام إيزي جت بما يصل إلى 40 طائرة، واهتمام توماس كوك بمثلي ذلك العدد من الطائرات.