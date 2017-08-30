الأردن يحقق عائدات بـ 2.5 مليار دولار من السياحة

حقق قطاع السياحة الأردني إيرادات بلغت 2.5 مليار دولار، ارتفاعاً من 2.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أعلنه عبد الرزاق عربيات المدير العام لهيئة تنشيط السياحة في الأردن.

وقال عربيات في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء إن "الجهود المشتركة مع وزارة السياحة والآثار، انعكست إيجاباً على الدخل السياحي للمملكة الذي ارتفع حتى نهاية يوليو من العام الحالي إلى 2.5 مليار دولار، مقارنة مع 2.2 مليار في الفترة ذاتها من العام 2016، بزيادة نسبتها 13.5%، وهو ما يعتبر مؤشراً إيجابياً".

ونقلت صحيفة "الحياة" عن المسؤول الأردني أن "تحسن مؤشرات الحركة السياحية وفق إحصاءات البنك المركزي، يؤكد الجهود المبذولة من قبل الهيئة لوضع المملكة على خريطة السياحة العالمية، وإبراز الأردن كوجهة سياحية متميزة ومقصد رئيس للسائح في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من التداعيات والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالمنطقة".

وأشار إلى "جملة من الإجراءات ساهمت في ارتفاع مؤشرات النشاط السياحي، منها التنسيق المشترك مع كل الجهات المعنية، وتعزيز التعاون في مجال الترويج السياحي بصورة أكبر، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل والزيارات مع الإدارات والشركات السياحية".