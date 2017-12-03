عالم فيراري تستضيف فريق أكاديمية فيراري لقيادة السيارات

استضافت عالم فيراري أبوظبي 4 من نخبة فريق أكاديمية فيراري لقيادة السيارات لاختبار قدرتهم على التحمّل أثناء السباقات في المدينة الترفيهية، وكان ذلك بالتزامن مع سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 التي أقيمت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واستقبل فريق عالم فيراري أبوظبي السائقين بحفاوة، حيث اصطحبوهم في جولة تعريفية حول المدينة الترفيهية، ثم تحدّوهم لاختبار مهاراتهم ضمن مرحلة تحليل الأداء في "سباق التيربو"، ليتقدموا من بعدها إلى الاختبار الرئيسي عبر ركوب الأفعوانيّة التي انطلقت بهم عبر مركز المدينة الترفيهية لتبلغ الذروة على ارتفاع 64 متراً فوق "جزيرة ياس".

وتألف فريق السائقين ممن اعتادوا اختبار أقصى درجات التشويق والجرأة كلاً من تشارلز ليكليرك، بطل متعدد الألقاب فاز في سباقات سلسلة GP3 وبطولة فيا فورمولا 2، وجوليانو أليسي، ابن بطل سباقات فورمولا 1 السابق جين أليسي، إلى جانب السائقين أنطونيو فوكو وكالوم إيلوت.

وفي هذا الصدد، قال المدير العام لعالم فيراري أبوظبي جيسي فارغاس: "نسعى دائماً في عالم فيراري أبوظبي إلى تقديم تجارب ترضي حب المغامرة لدى الزوار من ضمنها أفعوانية "سباق التيربو"، التي سيحظون عند ركوبها بأقصى درجات التشويق تماماً كسائقي تجارب سيارات فيراري".

وبالإضافة إلى تجربة "سباق التيربو"، شارك الفريق بتحدي أكاديمية الكارتينج في داخل المدينة الترفيهية حيث تسابقوا على الحلبة، في حين اختتمت زيارتهم بتجربة مشوّقة للغاية في "فورمولا روسّا"، أسرع أفعوانية في العالم.