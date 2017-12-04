إياتا: نمو الطلب العالمي على السفر بالطائرات 7.2%

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الاثنين إن الطلب العالمي على السفر بالطائرات زاد 7.2% في أكتوبر تشرين الأول بعد أن تأثر سلبا بسبب أعاصير في سبتمبر أيلول.، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد ألكسندر دي جونياك "كما هو متوقع فان الأحوال الجوية السيئة في منطقة الأميركيتين كان لها تأثير مؤقت فحسب على متانة الطلب علي السفر التي رأيناها هذا العام".

وقال الاتحاد إن الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران زادت 7.2% وكذا ارتفع معامل الحمولة، الذي يقيس نسبة شغل المقاعد على الطائرات، 0.8 نقطة مئوية إلى 80.8%.

وقال اياتا إنه يتوقع أن يواصل الطلب على السفر بالطائرات الاتجاه الصعودي في 2018.