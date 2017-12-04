دبي تستعد لاستقبال 2018 باحتفالية استثنائية

تستعد إمارة دبي لاستقبال العام الجديد 2018 بتنظيم حدث غير مسبوق من قبل شركة "إعمار" العقارية.

وتحضر "إعمار" احتفالية Light Up 2018 الجديدة كلياً في وسط مدينة دبي، الذي يشمل "برج خليفة" و"نافورة دبي" التي ستشهد أيضاً عروضاً مائية وضوئية وموسيقية استثنائية.

وستغمر الأجواء الاحتفالية كافة أرجاء "وسط مدينة دبي"، حيث أعدت "إعمار" مجموعة من المفاجآت المميزة لهذه السنة، والتي ستكشف عنها في ليلة العام الجديد لتضفي المزيد من البهجة والتألق على هذه المناسبة التي يترقبها الجميع.

وسيقام العرض على خلفية الواجهات المتألقة لمباني وسط مدينة دبي، على أنغام مقطوعات موسيقية أعدت خصيصاً لهذا الغرض، حيث يشرف على تنظيم وإنتاج العروض الاحتفالية فريق من الخبراء العالميين المتخصصين بهذا المجال.

وسيتم تخصيص مناطق للمشاهدة في "حديقة البرج"، إضافة إلى مواقع أخرى في أرجاء وسط مدينة دبي، بحسب "البيان".