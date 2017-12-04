"أرماني دبي" يقتنص "جائزة دبي للسياحة الخضراء 2017"

نجح فندق "أرماني دبي" في اقتناص أرفع "جوائز دبي للسياحة الخضراء 2017" تقديراً لمبادراته المميزة في مجال الاستدامة، حيث فاز مدير الشؤون الهندسية في الفندق عبد القدوس شيخ بجائزة "بطل الاستدامة" عن جهوده الكبيرة في إعداد وتطبيق مبادرات التنمية المستدامة.

وتحت إدارة المهندس عبد القدوس الشيخ، حقق فندق "أرماني دبي" نتائج مرتفعة على صعيد توفير موارد الطاقة والمياه وخفض البصمة الكربونية، مقدماً نموذجاً يُقتدى به في مجال ممارسات المسؤولية البيئية على كافة المستويات.

ويأتي هذا التكريم بعد حصول الفندق للمرة الأولى على شهادة "الكرة الخضراء"، تكريماً لالتزامه باعتماد أفضل ممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وأعلى المعايير العالمية في مجالات التنمية المستدامة والحفاظ على موارد الطاقة والمياه.

وقال مارك كيربي، مدير عام فندق "أرماني دبي": "نحن فخورون بحصول عبد القدوس شيخ على هذه الجائزة المرموقة التي استحقها بجدارة عن دوره الجوهري في تعزيز مبادرات الاستدامة في الفندق، والتزامه بأفضل الممارسات العالمية التي تشجع مجمل فريق العمل على تطبيق الممارسات الخضراء وخفض البصمة الكربونية ليرسخ "أرماني دبي" بذلك موقعه الرائد في قطاع الضيافة. ولا شك بأن تحقيق هذا الإنجاز لم يكن أمراً سهلاً بالنظر إلى موقع الفندق ضمن "برج خليفة" الشاهق، إلا أن فريقنا نجح بفضل خبراته المعمقة وتعاونه الوثيق مع أهم المعنيين في إرساء معايير جديدة لاستدامة العمليات الفندقية، وهو ما يتجسد في الحصول على هذا التكريم الرفيع".

وكان فندق "أرماني دبي" قد انضم أيضاً إلى مبادرة "بنك الإمارات للطعام" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. ويعد الفندق أحد الشركاء الرئيسيين من قطاع الضيافة للمبادرة التي تأتي في إطار الإعلان عن 2017 "عام الخير" في الإمارات.

وكان قد تم إطلاق "جائزة دبي للسياحة الخضراء" هذا العام لتشجيع ومكافأة الفنادق والشقق الفندقية الرائدة التي بذلت جهودًا كبيرة لدعم الوعي البيئي في كل من أعمالها الخاصة وضمن قطاع السياحة. وتساعد هذه الجوائز، من خلال التقدير العلني لهذه الأعمال، على تعميق الوعي وتشجيع الممارسات البيئية وتدشين مبادرات الاستدامة الجديدة.

وأطلق فندق "أرماني دبي" العديد من المبادرات الخضراء الأخرى، حيث تم استبدال كافة المصابيح القديمة بحلول LED للإنارة التي تضمن توفير الطاقة، إضافة إلى تركيب أجهزة استشعار الحركة المرتبطة بتشغيل الأنوار في المكاتب الخلفية. كما تم أيضاً تجهيز مرافق الفندق بمعدات تهوية المياه وحماية مواردها، الأمر الذي ساهم بدرجة كبيرة في خفض استهلاك المياه.

والجدير بالذكر أن فندق "أرماني دبي" هو من الأعضاء المعتمدين في "مجموعة عمل الإمارات للبيئة" المعنية بشؤون الاستدامة وحماية البيئة في الدولة من خلال البرامج التعليمية والتوعوية وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على المشاركة في مبادراتها الهادفة.