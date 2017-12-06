السعوديون أنفقوا 485 مليون دولار ببريطانيا في عام

بلغ عدد زوار بريطانيا القادمين من السعودية والإمارات والكويت والبحرين 659,466 شخصا في العام 2016، أي بزيادة قدرها 6.6% (ما يقرب من 5000 زائر)، بالمقارنة مع العام السابق، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن معرض سوق السفر العربي الذي تنعقد دورته المقبلة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 22-25 أبريل 2018.

واستقبلت المملكة المتحدة أكثر من 350,000 زائر من دولة الإمارات، وأكثر من 150,000 زائر من السعودية، وأكثر من 100,000 زائر من الكويت، ونحو 50,000 زائر من البحرين، وفقاً لما نشرته مجلة "أريبيان بزنس".

ونقلت المجلة عن سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي قوله: "تراوح متوسط إنفاق المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي بين 1150 و3153 دولارا في الرحلة الواحدة خلال العام 2016. ومع وجود 32 رحلة مباشرة أسبوعياً إلى المملكة المتحدة، فإن الزوار من السعودية أنفقوا 485 مليون دولار في العام 2016، وهو أعلى متوسط للإنفاق بين الأسواق المصدرة إلى المملكة المتحدة".

وأضاف قائلاً: "بالنظر إلى ارتباط معظم العملات في دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي فإن المسافرين القادمين من هذه المنطقة إلى المملكة المتحدة يواصلون الاستفادة من سعر صرف الجنيه الإسترليني".

وأكد التقرير الذي أجرته "كوليرز إنترناشونال"، شريك الأبحاث الرسمي لمعرض سوق السفر العربي، أن لندن هي الوجهة الأكثر شعبية في المملكة المتحدة، حيث سجلت حوالي 3.5 مليون ليلة إقامة فندقية، مقارنة بـ3.9 مليون في بقية إنجلترا، و321,000 في اسكتلندا، و215,000 في ويلز، وما يقرب من12,500 في أيرلندا الشمالية في العام 2016.

ووفقاً لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة، فقد بلغ إجمالي مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 209 مليار جنيه إسترليني بنسبة 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة مساهمة هذا القطاع إلى 268.4 مليار جنيه إسترليني بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 الذي يتوقع أن يصل فيه عدد السياح الوافدين إلى أكثر من 54 مليون شخص.