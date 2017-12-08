تعافي الطلب على الرحلات الجوية في أكتوبر

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" عن نتائج حركة المسافرين الدوليين في شهر أكتوبر، التي أظهرت ارتفاع الطلب بنسبة 7.2% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وفيما حققت السعة نمواً بنسبة 6.2% ارتفع عامل الحمولة بواقع 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 80.8%.

وتشير هذه الإحصائيات إلى استعادة قطاع الطيران لعافيته بقوة بعد الانقطاعات التي نجمت عن إعصاري إرما وماريا اللذين ألقيا بظلالهما على النتائج خلال شهر سبتمبر على المستويين المحلي والدولي.

وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لـلاتحاد الدولي للنقل الجوي: "كما توقعنا، لم يكن للظروف الجوية المضطربة التي شهدتها منطقة الأميركيتين مؤخراً إلا تأثير مؤقت على الطلب على الرحلات الجوية الذي سجل معدلات صحية هذه السنة، ونحن ماضون بثبات نحو تحقيق معدل نمو سنوي إجمالي يتجاوز المعدل خلال عام 2017".

وشهد أكتوبر زيادة معدل الطلب العالمي على الرحلات الجوية بنسبة 7.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2016، وهو ما يمثل تحسناً ملحوظاً بالنظر إلى معدل الطلب خلال شهر سبتمبر الذي سجل زيادة بنسبة 6.6%. وقد حققت شركات الطيران في مختلف المناطق العالمية نمواً في عدد المسافرين، مع تزايد السعة الإجمالية بنسبة 6.0%، وعامل الحمولة بواقع 1.0 نقطة مئوية ليبلغ 79.4%، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان".

وشهدت شركات الطيران تزايد الطلب في الشرق الأوسط خلال أكتوبر الماضي بمعدل 6.9%، وهو ما يشكل تحسناً مقارنةً بمعدل النمو خلال شهر سبتمبر الذي توقف عند 3.9%. وازدادت السعة بنسبة 5.3% وعامل الحمولة بواقع نقطة مئوية ليصل إلى 69.6%.