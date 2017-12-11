عالم فيراري أبوظبي يطلق فعاليات مهرجان الشتاء

تستعدّ "عالم فيراري أبوظبي" للاحتفال بفصل الشتاء هذا العام، مع إطلاق فعاليّة مهرجان الشتاء في الفترة بين 15 ديسمبر 2017 و6 يناير 2018.

وتقدّم المدينة الترفيهية للزوّار فرصة للاستمتاع بتجربة فريدة، واختبار أجواء الشتاء الساحرة على طريقة فيراري فقط في جزيرة ياس.

وسوف تشمل الدورة الخامسة من مهرجان الشتاء العديد من الفعاليات المختلفة، من ضمنها العرض الأول من نوعه للتزلج على الجليد من قبل مجموعة من المتزلجين المحترفين عالمياً. وسيقوم المتزلجون بتقديم استعراض رقصة "الأداجيو"، والرقص باستخدام الحلقة "هولا هوب"، وحركات أكروباتية، بالإضافة إلى عروض الطائرات الورقية والعزف المنفرد.

ويمكن للزوّار الاستمتاع في منطقة اللعب بالثلج، والتعرّف على الدب القطبي اللطيف والمتحرك "بيورن"، حيث يعود مجدداً إلى عالم فيراري أبوظبي هذا العام. كما سينضمّ الزوار إلى عالم الأقزام لتعلّم كيفية صناعة الزينة الاحتفالية، والبحث عن الحلوى اللذيذة، إضافةّ إلى الأفعوانيات المشوّقة في عالم فيراري أبوظبي.

وقال مدير عام عالم فيراري أبوظبي، جيسي فارغاس: "نسعى دائماً في عالم فيراري أبوظبي لإثراء تجربة الزوّار عبر إضافة المزيد من الحماس والتشويق في كلّ فعالية نحتفل بها خلال العام، وفصل الشتاء هو من المواسم المميزة والمفضّلة لدى زوارنا من جميع أنحاء العالم. ولذلك، قام فريقنا بجهود كبيرة لجعل عالم فيراري أبوظبي مكاناً فريداً يمزج بين أجواء الشتاء الساحرة وعلامة فيراري الشهيرة، لنقدّم فعالية لا تنسى لزوّارنا، حافلة بالأنشطة المشوّقة في أكثر المواسم تميزاً".