روسيا تتوقع استئناف رحلات الطيران مع مصر مطلع فبراير

قال وزير النقل الروسي، ماكسيم سوكولوف، للصحافيين، اليوم الاثنين، إن روسيا مستعدة لتوقيع بروتوكول مع مصر هذا الأسبوع لاستئناف رحلات الطيران المباشرة بين موسكو والقاهرة.

وذكر سوكولوف أنه قد يتم استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة في أوائل فبراير/شباط، على مسارات شركة مصر للطيران وشركة الطيران الروسية ايروفلوت، بحسب رويترز.

وتوقع عاملون بقطاع السياحة المصري، أن يشهد القطاع انفراجة كبيرة خلال المواسم المقبلة، خاصة مع ارتفاع نسب الحجوزات خلال موسم الشتاء الحالي وموسم الصيف المقبل.

وقالوا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن أهم محاور تعافي وانتعاش السياحة المصرية يبدأ بإعلان عودة السياحة الروسية إلى مصر، والتي من المتوقع أن تتم مناقشتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زياراته الحالية لمصر.

وبدأ الرئيس الروسي زيارته الثانية إلى مصر منذ تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكم، اليوم الاثنين. وقالت الرئاسة المصرية إن الاجتماعات بين السيسي وبوتين سوف تناقش بعض الملفات السياسية والتجارية والاقتصادية وقطاع الطاقة.