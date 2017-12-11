طيران الإمارات تستأنف استخدام المجال الجوي العراقي

قالت طيران الإمارات وفلاي دبي، اليوم الاثنين، إنهما استأنفتا استخدام المجال الجوي العراقي في رحلات إلى دول أخرى، وذلك بعد يومين من إعلان العراق النصر في حربه ضد تنظيم داعش التي استمرت 6 سنوات.

وتوقف عدد من الناقلات عن الطيران فوق العراق في 2014 لدواعي السلامة بسبب الصراع هناك، وبعد إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا في العام نفسه.

واستخدمت شركات الطيران بدلا من ذلك مسارات أطول تمر فوق إيران ودول أخرى، وهو ما زاد من ازدحام الحركة الجوية في المنطقة، مع تفادي الكثير من الناقلات أيضا المرور من المجال الجوي السوري.

ومن المرجح أن يساعد استخدام المجال الجوي العراقي شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي على توفير تكاليف وقود من خلال تقليص ساعات الطيران، كما يساهم أيضا في تخفيف ازدحام المجال الجوي بالمنطقة.