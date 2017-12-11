هل يعلن بوتين من القاهرة عودة السياحة الروسية لمصر؟

توقع عاملون بقطاع السياحة المصري، أن يشهد القطاع انفراجة كبيرة خلال المواسم المقبلة، خاصة مع ارتفاع نسب الحجوزات خلال موسم الشتاء الحالي وموسم الصيف المقبل.

وقالوا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن أهم محاور تعافي وانتعاش السياحة المصرية يبدأ بإعلان عودة السياحة الروسية إلى مصر، والتي من المتوقع أن تتم مناقشتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زياراته الحالية لمصر.

ويبدأ الرئيس الروسي زيارته الثانية إلى مصر منذ تولي الرئيس المصري عد الفتاح السيسي الحكم، اليوم الاثنين. وقالت مؤسسة الرئاسة في مصر إن الاجتماعات بين السيسي وبوتين سوف تناقش بعض الملفات السياسية والتجارية والاقتصادية وقطاع الطاقة.

وتوقع رئيس الشركة المصرية السعودية، حسني رضا، أن تشهد أزمة السياحة الروسية مع مصر انفراجة خلال زيادة الرئيس الروسي الحالية إلى مصر.

وقال في حديثه مع "العربية.نت"، إن كافة المؤشرات تؤكد أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار توقف وفود السياح الروس إلى مصر، وهذا بشهادة جميع المؤسسات التي تعمل في قطاع السياحة والطيران.

وتضررت السياحة المصرية الوافدة من روسيا منذ نوفمبر 2015، عقب سقوط طائرة سياح روس فوق شبه جزيرة سيناء ومقتل جميع ركابها.

ومثلت السياحة الروسية نحو 33% بما يعادل نحو 3.1 مليون سائح من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في عام 2014.

وخلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، شهدت السياحة الروسية الوافدة إلى مصر ارتفاعا بنسبة 73.97% على أساس سنوي، وذلك مع تخفيف قيود حظر السفر ليبلغ عدد السياح الروس الذين زاروا مصر خلال العام الجاري نحو 71.4 ألف سائح، وذلك وفقاً لوزارة السياحة المصرية.

عروض الفنادق

وقال أحمد عبد الحليم، مدير حجوزات أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، إن المواسم المقبلة مبشرة، خاصة مع استقرار الأوضاع خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن العروض الترويجية مازالت سارية حتى الآن، وهي ميزة تنافسية مقارنة مع الأسواق السياحية في المنطقة.

وأوضح في حديثه لـ"العربية.نت"، أن السياحة الروسية تمثل الحلقة الأهم في تعافي السياحة المصرية، مؤكداً أنه في حال عودة السياح الروس إلى مصر فإن الأرقام ونسب الحجوزات سوف تتضاعف، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة كبيرة، خاصة مع بدء عودة الروس خلال العام الجاري ولكن بشكل تدريجي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع عدد السياح الذين زاروا مصر خلال الفترة من سبتمبر 2016 وحتى سبتمبر الماضي بنحو 473 ألف سائح بنسبة زيادة تقدر بنحو 182%، حيث ارتفع عدد السياح إلى نحو 732.7 ألف سائح مقابل نحو 259.7 ألف سائح خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفي سبتمبر الماضي وخلال مشاركته بمعرض السياحة الدولي، أكد رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، هشام الدميري، أن هناك مؤشرات قوية تؤكد قرب انفراج الأزمة مع السياحة الروسية، لكنه لم يحدد وقتها ما إذا كانت هناك مفاوضات تجرى مع الجانب الروسي لتحديد وقت عودتها بشكل كامل.