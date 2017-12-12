فنادق "جبل عمر"..عندما يمتزج التصميم باللمسة الجمالية

يجمع مشروع "جبل عمر" ما بين تكامل التصميم الخارجي للفنادق، واللمسات الجمالية والفنية داخل أروقة منشآت الضيافة ومراكز التسوق. فبمجرد دخول الزائر وفتح بوابات الاستقبال، تظهر حوله لوحات فنية بأذواق راقية، تتنوع ما بين الثريات الفريدة في تصاميمها ومزيج من لوحات ومتقنيات زخرفية تزين المكان.

ولخلق تجربة تبقى عالقة في أذهان زوار فنادق "جبل عمر"، ترسم الأزهار والورود التي تملأ صالات الاستقبال والأجنحة والغرف لوحة طبيعية تخلق أجواء الطمأنينة والراحة.

كما أولى مشروع "جبل عمر" اهتماماً بالتفاعل مع المناسبات السنوية، عبر تخصيص مناطق لألعاب وهدايا الأطفال داخل جنبات الفنادق ومراكز التسوق.

وتتعدد أماكن التسوق في المشروع، فإلى جانب تنوع المحلات بالمراكز التجارية، ابتكرت الفنادق أسلوبا جديداً يتميز بالخصوصية، حيث بإمكان الزائر أن يحجز موعداً خاصاً مع مصمم مجوهرات سعودي داخل الفندق، ليستوحي من أعماله هدية قيمة تحمل بصمات مبتكرة.

ولاكتمال تجربة الزيارة، تشمل الخدمات التي تقدمها فنادق "جبل عمر" لنزلائها ترتيب زيارات لمعالم وآثار مكة السياحية والمزارات الدينية.