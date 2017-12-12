مونديال كأس العالم 2018 سينعش حركة السفر بين مصر وروسيا

تصدرت مصر قائمة الدول العربية والإفريقية في حجوزات حضور مونديال كأس العالم 2018 المقام في روسيا.

ووفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم، فقد جاءت مصر بين الدول العشر الأكثر حجزاً للمشاركة في حضور مباريات كأس العالم بعد إعلان مشاركة المنتخب المصري.

وخلال الفترة الماضية انتشرت في جميع محافظات مصر إعلانات حول كيفية الحصول على تأشيرة دخول روسيا للمشاركة في تشجيع المنتخب المصري، والتي تبدأ بـ 105 دولارات كسعر تذكرة الفئة الثالثة لحضور مباريات دور المجموعات، و365 دولارا سعر تذكرة الفئة الأولى لحضور مباريات الربع النهائي، و1100 دولار لأغلى المقاعد في المباراة النهائية.

وخلال الساعات الأولى من فتح الحجز على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قدمت الجماهير من مختلف أنحاء العالم طلبات لشراء نحو 1.318 مليون تذكرة بالتزامن مع بدء فترة مبيعات قرعة الاختيار العشوائية التي ستستمر حتى 31 يناير المقبل.

وجاء ما يقرب من 1.5 مليون طلب في آخر 48 ساعة من الأرجنتين وبولندا ومصر وكولومبيا بعدما ضمنت جماهير هذه الدول مشاركة منتخباتها في المونديال.

وذكر "فيفا" أنه من بين ما يقرب من 3.5 مليون طلب لحجز التذاكر، كان هناك 150 ألف طلب على المباراة الافتتاحية التي ستقام يوم 14 يونيو المقبل والتي سيخوضها المنتخب الروسي.

مصر تتصدر

وجاءت مصر ضمن قائمة أكثر عشر دول طلباً للتذاكر، بالإضافة إلى كل من الأرجنتين، بيرو، المكسيك، أميركا، كولومبيا، البرازيل، المغرب، الصين وبولندا.

وقال لاعب نادي الزمالك المصري سابقا، طارق السيد، إن نسب الحجوزات الخاصة بتشجيع المنتخب المصري شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور العادي خلال الفترة الماضية، هذا بخلاف التذاكر التي سوف تحصل عليها الأندية المصرية سواء لمجالس الإدارات أو اللاعبين.

وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن اقتصار الحجوزات على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ساهم في تجنب بيع التذاكر في السوق السوداء والمساهمة في ارتفاع أسعارها بنسب كبيرة من قبل شركات السياحة التي تنتظر مثل هذه المناسبات والأحداث العالمية.

كانت المرحلة الأولى من حجز التذاكر والتي انتهت في 28 نوفمبر الماضي قد شهدت إقبالا كبيراً على حجز التذاكر، انتهت بنفاد تذاكر المقاعد المخصصة للمنتخب الوطني المصري في مباراة الافتتاح.

مقاعد شاغرة

لكن في نفس الوقت، مازال هناك مقاعد قابلة للحجز لكل من دول السعودية والمغرب وتونس ونيجيريا والكاميرون والسنغال.

وذكر الاتحاد أنه يمكن للجماهير التقدم بطلب لشراء تذاكر المباريات الفردية لجميع المباريات فيما عدا مباراتي الافتتاح والنهائي، بجانب التذاكر الخاصة بالملاعب وتذاكر المشجعين، وفي حالة تخطي عدد التذاكر المطلوبة المخزون المتاح، سيتم تخصيص التذاكر من خلال إجراء قرعة الاختيار العشوائية.

ومن المقرر أن تُرسل التذاكر التي تم شراؤها في المرحلتين الأولى والثانية مجاناً إلى الجماهير خلال الأسابيع التي تسبق انطلاق البطولة حيث ستبدأ عمليات التسليم في شهري أبريل ومايو 2018.

وفي بداية أكتوبر الماضي، أعلنت روسيا تفاصيل الحصول على بطاقة المشجع لحضور مباريات كأس العالم 2018، وطريقة الحصول على تأشيرة روسيا وتأشيرة حضور مباريات كأس العالم 2018.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يستطيع المشجعون الأجانب بموجبه دخول روسيا دون الحصول على تأشيرة روسيا لدخول البلاد وحضور مباريات كأس العالم.

ويمكن للمشجعين طلب تذاكر لمباراة واحدة، أو لملعب محدد، أو طلب التذاكر الخاصة بمنتخب معين خلال تلك المرحلة وفقا لاختيارهم. وسيحتاج المشجعون الذين سيحضرون المباريات للتقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية المشجع المجانية. وتتضمن هوية المشجع عدة مزايا مثل تأشيرة مجانية لدخول روسيا، واستخدام وسائل النقل مجانا في أيام المباريات.

ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.