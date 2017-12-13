"سفاري دبي".. وجهة سياحية جديدة بمليار درهم

كشف المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، عن افتتاح حديقة سفاري دبي تجريبياً أمس في الورقاء 5 مقابل "سوق التنين"، في تجربة تعد الأولى من نوعها وهي رؤية الحيوانات على الطبيعة في أفضل خمس حدائق سفاري في العالم، وقد تم تجهيز مرافقها لاستقبال أكثر من 10 آلاف زائر يومياً، وتضم نحو 2,500 حيوان تمثل أكثر من 250 فصيلا.

وأضاف مدير عام بلدية دبي، "تُعد سفاري دبي من المشاريع المتميزة التي نفّذتها بلدية دبي لتكون معلماً ترفيهياً وتعليمياً بارزاً في الإمارة. وقد حرصنا أثناء تنفيذ هذا المشروع على مراعاة أعلى المعايير العالمية في حدائق السفاري من خلال التزامنا بخطة استراتيجية تهدف إلى بناء محمية تحافظ على التنوّع الحيواني للبيئات المختلفة. ونسعى من خلال هذا المشروع إلى إنشاء أفضل مركز للحياة الفطرية في المنطقة، ما سيجعله نقطة جذب سياحية للزوار من جميع أنحاء المنطقة والعالم".

وأضاف لوتاه "تعد سفاري دبي الموطن الأكثر تنوّعا للحيوانات في دولة الإمارات. ونظراً لأنها تمثل إضافة كبيرة إلى المزيج الفريد من الوجهات والتجارب العائلية المميزة في دبي، فقد خُصص هذا المشروع، الذي أنشأته بلدية دبي بقيمة بلغت مليار درهم، لرعاية الحيوانات والمحافظة عليها، إلى جانب توفير تجربة عالمية المستوى وذات طابع تعليمي وترفيهي للزوار من مختلف أنحاء العالم."

وتُشكل سفاري دبي، الموطن الأكثر تنوعاً للحيوانات في دولة الإمارات، ووجهة تثقفية مليئة بالمتعة والفائدة، إذ تساهم في بناء عقول الجيل الصاعد وتفتح أمامهم الآفاق لاكتشاف المزيد عن عالم الطبيعة ضمن بيئة تعليمية مميزة تثير فضولهم حول تنوع الحياة البرية الموجودة في الحديقة. وتعمل بلدية دبي على تقديم كل الدعم الممكن لإنجاح هذا المشروع، وتعزيز الجهود المشتركة لبناء مستقبل أفضل بما يحمي الحياة البرية على الصعيدين المحلي والعالمي، إذ حرصت على توظيف فريق على مستوىً عالٍ من التدريب ومؤهل للتعامل مع الزوار من الصغار والكبار على حد سواء، وذلك من أجل الارتقاء بسفاري دبي لتقديم تجربة لا تُنسى.

وخلال كل رحلة إلى سفاري دبي، تساهم الحديقة في تعزيز تجربة التواصل مع الطبيعية، وتساهم في إثراء معرفة الصغار بطرق ترفيهية تجعلهم أكثر وعياً ضمن بيئة تعليمية آمنة، وذلك من خلال توفير طرق التعليم السمعية والبصرية واللمسية التي تمنح الزوار فرصة الاستكشاف والتعلّم ضمن أفضل الوسائل، مثل حديقة الحيوانات الأليفة للصغار والتجهيزات الحديثة وغيرها الكثير.

وتشمل أقسام الحديقة المكوّنة من أربع قرى وهي القرية العربية، والقرية الآسيوية، والقرية الإفريقية، وقرية السفاري، وأرض الواقع، بالإضافة لتوقير فرصة تجربة السفاري من خلال ركوب السيارات الخاصة والمجهزة لهذه المغامرة.