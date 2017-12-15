دبي ..الرحلات البحرية ستجذب مليون سائح خلال 2020

قال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق التجاري إن دبي لديها العديد من المقومات السياحية الجاذبة، والتي يأتي من ضمنها تعزيز قطاع الرحلات البحرية والتي تهدف لاستقطاب مليون سائح بحري بحلول 2020.

وأضاف كاظم: "إنه سيكون هناك تركيز إضافي على الرحلات البحرية التي تظهر "روح" دبي وتراث المدينة وأجزاءها القديمة، فضلا عن المناطق الأكثر عصرية والمعالم السياحية".

وتشمل خطوط الرحلات البحرية رحلات عديدة، من بينها كرنفال المملكة المتحدة، كريستال كرويسس، كونارد، ماريلا كرويسس، توي المجموعة، مسك كرويسس، P & O رحلات بحرية، بولمانتور كروسيروس، رويال كاريبيان كروز، ستار كليبرز، بالإضافة لرحلات مميزة في خور دبي من قبل "جيه ايه باتو دبي"، المطعم الزجاجي العائم ذو الخمس نجوم من "جيه ايه للمنتجعات والفنادق".

ويوفر المطعم الزجاجي المكيف ملاذاً مثالياً لضيوفه على مدار العام، حيث ينفرد بإطلالات فريدة من نوعها على ضفاف خليج دبي التاريخية وحي البستكية العريق، إضافةً إلى بيت الشيخ سعيد آل مكتوم، حيث ولد الشيخ راشد آل مكتوم. كما يحتضن "جيه ايه باتو دبي" أماكن داخليةً متميزة ومنصات في الهواء الطلق، ما يوفر لضيوفه في مختلف أماكن جلوسهم إطلالات ساحرة ومتغيرة باستمرار طوال المساء.

ويحظى الضيوف بفرصة اكتشاف المعالم التاريخية لإمارة دبي على متن المركب الساحر، والذي يوفر خدمة شخصية ومطبخاً للمأكولات الفاخرة، إضافةً إلى إطلالة محيطية خلابة تتيح لرواده تجربةً بحرية استثنائية من الجمال الآسر.