فلاي دبي: 16 رحلة أسبوعيا لـ 3 وجهات في تنزانيا

حطت طائرة فلاي دبي في مطار كيلمنغارو الدولي لتدشن الناقلة أولى رحلاتها إلى هذه الوجهة، وتعزز بذلك شبكة وجهاتها الإفريقية إلى 12 وجهة.

وستخدم فلاي دبي الوجهة الجديدة بواقع 6 رحلات أسبوعياً ثلاث منها من خلال توقف في العاصمة التنزانية دار السلام. وبذلك ترتفع رحلات فلاي دبي إلى تنزانيا لتصل إلى 14 رحلة أسبوعياً تخدم 3 وجهات هناك، وهي دار السلام وزنجبار إضافة إلى كيلمنغارو، بحسب صحيفة البيان.

وكان في استقبال وفد الرحلة البرفيسور مكام مباروا وزير الأشغال والنقل والاتصالات وغريغوري جورج تيو رئيس مجلس إدارة شركة تنمية مطارات كيلمنغارو "كادكو" والمفوض الإقليمي لكيلمنغارو وممثلون عن المفوضيات المحلية وأعضاء البرلمان وهيئة السياحة التنزانية وممثلون عن قطاع السياحة هناك.