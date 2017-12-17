دبي ضمن وجهات السياحة الأكثر إبهاراً بالعالم

ذكر موقع "إيمدجيس Images" أن دبي تعتبر واحدة من أكثر الوجهات إبهاراً في العالم، مشيراً إلى أنها هي من أفضل الخيارات للعطلات وقضاء أعياد السنة الجديدة بما تزخر به من أسواق عامرة وجاءت في صدارة قائمة الوجهات.

وأضاف: "إن أبراج المدينة الشاهقة، ومراكز التسوق الفاخرة، والمتنزهات الترفيهية تمزج تشكيلة واسعة من الثقافات، والاتجاهات، وأماكن الطعام، ووجهات الاستجمام لإبهار كل سائح يزورها. وأبرز أهم مواقع الزيارة مثل برج خليفة، ودبي مول، ووايلد وادي بحسب صحيفة البيان.

وإلى جانب دبي، أشار الموقع إلى الطبيعة في كوالالمبور، حيث تنقل المدينة الزائر إلى أحضان الطبيعة، واللجوء إلى الغابات المطيرة وتناول الطعام في قلب الأدغال. وضمت القائمة تايمز سكوير في مدينة نيويورك ولندن وجهة الأناقة، وبانكوك أكثر مدن تايلاند ازدحاماً.