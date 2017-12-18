experienceoman منصة جديدة لتشجيع السياحة في عُمان

دشنت وزارة السياحة موقعا ترويجيا جديدا بعنوان experienceoman.om مختصا بالسياحة العُمانية وكل ما يتعلق بها من خدمات ومعلومات، وذلك خلال الأمسية المصاحبة للمؤتمر العالمي الثاني للسياحة والثقافة.

ويأتي تدشين هذا الموقع ضمن جهود الوزارة الرامية لدعم وتطوير القطاع السياحي في كافة المجالات، خصوصاً في مجال استخدام المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعد الموقع الجديد نافذة يطل منها العالم للتعرّف على المستجدات في كافة الصعد، ويتميز بكونه مترجما بست لغات ويحتوي على مقترحات للبرامج السياحية وقوائم الشركات السياحية والفنادق ومختلف الخدمات، وهناك قسم خاص يقدم معلومات ثرية عن سياحة الحوافز والمؤتمرات.

ويهدف موقع experienceoman.om للترويج للسلطنة كوجهة سياحية فريدة بما تملكه من مقوّمات حضارية وتاريخية وطبيعية متميّزة، حيث إنه سيمكّن الزوّار من الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالسياحة في عُمان والاطلاع على المُستجدات بشكل مستمر، وهو ما سيسهم بدوره في إثراء حركة السياحة إلى السلطنة من خلال التعريف بالمقومات والمعالم السياحية التي تتميّز بها.

وتهدف الوزارة من خلال المنصة الجديدة إلى التعريف بالسلطنة وإبراز أهم معالمها، إلى جانب كونها هوية تسويقية لها في العالم الرقمي والمصدر الذي يُرجَع إليه للإجابة عن الأسئلة والاقتراحات، كما أنها ستضيف قيمة للزوّار الحاليين في السلطنة والزوّار المستقبليين الذين يخططون لزيارتها، والتي تم تفعيلها في 11 من الشهر الحالي. ويعمل الموقع الجديد جنبا إلى جنب مع موقع Oman Tourism الذي يوفر معلومات شاملة حول وزارة السياحة وخدماتها.

وتأمل وزارة السياحة في أن تحقق هذه المنصة الأمل المنشود منها من خلال التفاعل الإيجابي ومشاركة التجارب السياحية والأخبار والصور، وأن تُحقق الهدف الأساسي وهو إظهار جمال الطبيعة العُمانية وما تضمه من عادات وتقاليد وقيم أصيلة وثقافة متأصلة منذ القدم. كما تأمل الوزارة في أن يستقطب هذا الموقع المزيد من السُيّاح وأن يشجّع على السياحة داخل السلطنة.