السعودية: إصدار التأشيرات السياحية في الربع الأول 2018

أعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة ستبدأ إصدار تأشيرات سياحية إلكترونية في الربع الأول من العام المقبل.

وقال الأمير في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" بمقر الهيئة في الرياض أمس الاثنين، إن "كل الموافقات الحكومية تمت"، وأضاف: "نحن الآن نعد فقط اللوائح المنظمة لمن يحصل على التأشيرة وكيف يحصل عليها".

وأضاف الأمير سلطان أن "إصدار التأشيرات السياحية سيبدأ في الربع الأول من 2018، وستكون إلكترونية وتشمل جميع الدول المتاح لها زيارة السعودية".

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في نهاية أكتوبر أنها ستباشر "قريباً" إصدار تأشيرات سياحية، وسط سعي المملكة إلى جذب الزوار الأجانب، في محاولة لتنويع اقتصادها.

وتمنح السعودية حالياً تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعدد محدد من الدول، تتضمن مجموعة من القيود، بينها ضرورة التقدم بالطلب عن طريق شركة معتمدة، وأن تكون الإقامة تحت رعاية جهة مرخصة، وأن يأتي السياح ضمن مجموعات بحيث لا تقل كل مجموعة عن أربعة أشخاص.

وعلى الرغم من أن المملكة غنية بالمواقع الطبيعية، إلا أنه نادراً ما ينظر إليها على أنها مقصد سياحي، إلا أن السلطات السعودية سعت في الأشهر الأخيرة إلى اعتماد سلسلة من الإصلاحات، كان أبرزها قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءاً من يونيو المقبل، وإعادة فتح دور السينما بداية 2018.

وخلال الأشهر الماضية، سمحت السعودية بحفلات غنائية، وبتنظيم معارض كانت ممنوعة، ومهرجانات ثقافية، واحتفالات مختلطة باليوم الوطني.

وأوضح الأمير سلطان أن قيمة التأشيرة السياحية لم يحدد بعد، لكنه أكد أنها ستكون "بأقل قدر ممكن لاعتقادنا أن الأثر الاقتصادي المتراكم أكثر من قيمة التأشيرة النقدية، فأثرها سيكون في الباقات والجولات السياحية والفنادق والاستهلاك وغيرها".