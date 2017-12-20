طيران الإمارات ستبدأ رحلات إلى مطار ستانستيد في لندن

قالت طيران الإمارات، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إنها ستبدأ تسيير رحلات إلى مطار ستانستيد في لندن اعتبارا من يونيو حزيران العام المقبل.

وتعمل شركات طيران أوروبية في هذا المطار بشكل أساسي.

وقالت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها إنها ستبدأ تسيير رحلات يومية بين مقرها في الشرق الأوسط وثالث مطارات لندن ازدحاما في الثامن من يونيو حزيران وإنها ستكون أول شركة طيران شرق أوسطية تسير رحلات إلى مطار ستانستيد.

وسيكون هذا ثالث مطار في لندن تسير إليه طيران الإمارات رحلات بعد مطاري هيثرو وجاتويك وسابع مطار في بريطانيا.

يبعد مطار ستانستيد 35 ميلا شمال لندن، وهو عادة مركز لشركات الطيران الأوروبية التي تسير رحلات عطلة، وكذلك شركات الطيران منخفضة التكاليف مثل ريان إير وإيزي جيت. لكن شركات طيران تقدم خدمات شاملة مثل الخطوط الجوية البريطانية بدأت تسيير رحلات من ستانستيد في العام الماضي.

وقالت طيران الإمارات إنها تتوقع أن يأتي بعض الطلب من مراكز تكنولوجيا وصناعات دوائية قريبة في كامبريدج وبيتربورو.

وقال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات في بيان "هناك طلب واضح على هذه الخدمة من المسافرين للعمل والترفيه، ونتوقع استقبالا جيدا عبر شبكتنا الدولية وكذلك من مجتمع الأعمال المتمركز في نطاق ستانستيد".

وقالت طيران الإمارات إن الرحلات ستكون بطائرة بوينغ 777-300 مكونة من ثلاث مقصورات و354 مقعدا ومجهزة بدرجة أولى جديدة تضم أجنحة خاصة ومغلقة.